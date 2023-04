L'Australie enregistre un vent record avec le cyclone Ilsa, rétrogradé de catégorie 5 à 2

Le cyclone Ilsa, qui balaie la côte ouest de l'Australie, a généré des rafales record dans le pays. Le cyclone de catégorie 5 n'a pas causé trop de dégâts dans les zones habitées qu'il a déjà traversées et a été rétrogradé vendredi après-midi en catégorie 2 alors qu'il poursuit sa course à l'intérieur des terres.

Le cyclone a causé relativement peu de dégâts, alors que les résidents le long des 700 kilomètres de côte concernés en Australie Occidentale avaient été avertis bien à l'avance et certains, plus vulnérables, évacués vers Broome. Des images d'un relais routier détruit ont cependant été diffusées, témoignant de la force des éléments.

Avec des vents de 218 km/h en moyenne, dix minutes durant, et des rafales de 288 km/h, les services météorologiques ont enregistré sur l'île de Bedout un record pour l'Australie. La vitesse du vent la plus élevée recensée auparavant était de 194 km/h, lors du passage du cyclone George en 2007.

Il n'y a pas, à ce stade, de blessé recensé, mais le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que le cyclone Ilsa constituait toujours une menace pour la région, relativement isolée, à l'ouest du pays. "Notre recommandation est de suivre les avertissements des autorités locales et de rester en place jusqu'à ce que tout risque soit dissipé", a-t-il insisté vendredi, dans un message posté sur Twitter.

La ville minière de Port Hedland, stratégique pour l'exportation de minerai de fer, était la plus exposée au cyclone. L'infrastructure portuaire, utilisée par des conglomérats miniers comme BHP, n'a pas subi de dégâts et a rouvert après avoir procédé à l'évacuation des navires.

L'alerte est désormais de mise pour les régions Pilbara et Kimberley alors que le système poursuit sa course vers l'est.