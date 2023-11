Le directeur des hôpitaux de Gaza annonce l'évacuation des 31 prématurés d'al-Chifa

"Des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l'Egypte" via le terminal de Rafah, a déclaré à l'AFP Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza.

"Aucun des nourrissons n'était accompagné de membre de sa famille car le ministère de la Santé ne dispose que d'informations limitées et n'est pas en capacité de trouver leurs proches dans l'immédiat", a de son côté annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En revanche, "six soignants" les accompagnaient alors qu'"onze d'entre eux sont dans un état critique" et que tous souffrent "d'infections graves", a précisé l'organisation qui a participé à cette évacuation, assurée par six ambulances du Croissant-Rouge palestinien.

Ce dernier a confirmé que le convoi avait également été organisé en coordination avec l'ONU, une condition réclamée par l'organisation après une frappe meurtrière de l'armée israélienne sur une ambulance aux portes d'al-Chifa le 4 novembre.