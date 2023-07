Le groupe américain The Eagles annonce une tournée d'adieu

Le groupe américain The Eagles, mondialement connu pour son tube "Hotel California", a annoncé jeudi une tournée d'adieu qui commencera à New York en septembre et pourrait bien se prolonger, après un demi-siècle de carrière.

La tournée, intitulée "The Long Goodbye", commencera le 7 septembre au Madison Square Garden de New York.

"Notre long parcours a duré bien plus longtemps qu'aucun d'entre nous ne l'aurait jamais imaginé. Mais tout a une fin et le moment est venu pour nous de boucler la boucle", déclarent les musiciens, dont le vétéran du groupe Don Henley.

Formés en 1971 et menés par Don Henley, chanteur et batteur, et Glenn Frey, guitariste décédé en 2016, les Eagles ont dominé les charts américains dans les années 1970 avec leurs tubes "Take It Easy", "One of These Nights" et "Hotel California", chansons qui restent encore aujourd'hui des classiques.