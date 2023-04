Le magnat des médias Rupert Murdoch, 92 ans, annule ses fiançailles

Le magnat natif d'Australie, âgé de 92 ans et naturalisé américain en 1985, devait épouser Ann Lesley Smith, une ancienne aumônière de la police de San Francisco âgée de 66 ans. Il avait raconté en mars au New York Post, l'un de ses tabloïds, avoir fait sa demande en mariage le jour de la Saint-Patrick.

Le mariage était censé avoir lieu à la fin de l'été.

Rupert Murdoch avait divorcé en août 2022 de sa quatrième épouse, la mannequin américaine Jerry Hall, après six années de vie commune.

Le magnat, dont la fortune familiale est estimée à plus de 17 milliards de dollars, est propriétaire de centaines de médias, notamment aux Etats-Unis avec des sociétés qui contrôlent l'influente chaîne Fox News, le quotidien économique The Wall Street Journal et le tabloïd new-yorkais, classé à droite, New York Post. Il est aussi le patron, au Royaume-Uni, du Sun et du Times de Londres, et de journaux en Australie.