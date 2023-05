Le Mexique s'active à la mise en place d'une solution de rechange au canal de Panama

Le Mexique veut mettre en place un corridor commercial entre les océans Atlantique et Pacifique. Le ministère mexicain de l'Économie a publié les premiers appels d'offres pour des parcs industriels le long d'une ligne ferroviaire de 300 kilomètres.

Cette ligne doit relier les deux océans en empruntant l'isthme de Tehuantepec, qui offre la plus courte distance entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, et s'ériger en solution de rechange face au canal de Panama. Ce "corridor inter-océanique" est l'un des projets-phares du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador.

Selon l'agence de presse Reuters, cette ligne ferroviaire pourrait déjà être achevée cette année.