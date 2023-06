L'économie américaine reste "plus solide" qu'attendu selon Janet Yellen

L'économie américaine s'est "montrée plus solide" qu'attendu malgré les prévisions de récession, a estimé vendredi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'un discours prononcé à la Nouvelle-Orléans.

Les données publiées ces derniers jours ont en effet surpassé les attentes, avec une estimation finale de la croissance du PIB pour le premier trimestre à 2%, bien supérieure à la première estimation qui n'anticipait que 1,1%, et désormais une inflation au plus bas depuis 18 mois, à 3,8% sur un an, selon l'indice PCE privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Mais chefs d'entreprises "montrent de plus en plus de signes de confiance" dans cette solidité de l'économie américaine, a-t-elle ajouté, "même si certains secteurs ralentissent, le rythme de dépense des ménages reste solide et les entreprises continuent à investir".

Une tendance qui devrait persister, a par ailleurs estimé Mme Yellen, qui juge que la "solidité du marché de l'emploi, et la persistance des dépenses des entreprises et des ménages devrait maintenir notre économie à flot, même si elle ralentit à mesure que l'inflation se résorbe".