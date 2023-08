L'État islamique confirme la mort de son chef Abou Al-Hussein al-Husseini al-Qourachi

De son côté, l'armée américaine avait déclaré que des troupes héliportées avaient ciblé mi-avril, dans le nord de la Syrie, un chef de l'EI qui planifiait des attaques en Europe et au Moyen-Orient. L'homme avait "probablement" été tué, selon elle.

L'État islamique avait annoncé le 30 novembre la mort de son précédent chef, Abou Hassan al-Hachimi al-Qourachi, sans en préciser les circonstances. Ce dernier avait été aussitôt remplacé par Abou Al-Hussein al-Husseini al-Qourachi, toujours selon l'organisation terroriste.

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie, et la conquête de vastes territoires, l'EI a vu son "califat" autoproclamé être renversé sous le coup d'offensives successives dans ces deux pays, respectivement en 2017 et 2019.