Mali: cinq morts dans une attaque imputée aux djihadistes

Le Mali est en proie à la propagation djihadiste et aux violences de toutes sortes depuis le déclenchement d'insurrections dans le nord du pays en 2012. La violence s'est étendue au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Elle progresse vers le sud.

Les violences sont le fait de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique, de milices autoproclamées et de différents groupes armés, mais aussi des forces régulières et de bandits. Un rapport récent de l'ONU indique que 1.277 civils ont été tués en 2022 dans des violences imputables à différents acteurs, soit plus que le double de l'année précédente.

La tourmente sécuritaire va de pair avec une profonde crise humanitaire et politique. Le Mali a été le théâtre de deux coups d'Etat militaires depuis 2020 et est dirigé par une junte.