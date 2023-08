Ni eau ni électricité: le nettoyage débute à Pékin frappé par le déluge

Les opérations de nettoyage se poursuivent après les pires précipitations ayant touché Pékin et la province voisine depuis des années. Elles ont fait au moins 20 morts, détruit des infrastructures et inondé des quartiers entiers.

"Je n'ai jamais rien vu de tel ici. Même en 2012", souligne-t-il, en parlant des inondations qui avaient touché la capitale chinoise il y a une décennie et fait 79 morts.

Dans le village de Chenjiazhuang, dans l'ouest de la capitale, le déluge a arraché lundi des arbres et amassé une grande quantité de débris contre un pont, ce qui a provoqué son effondrement, explique M. Chen.

Sa maison n'est plus alimentée en eau et en électricité. Mais heureusement, elle est située suffisamment en hauteur et n'a pas été inondée.

D'autres n'ont pas eu cette chance: Chen Xiaoyuan affirme qu'un de ses anciens camarades de classe est porté disparu, peut-être emporté par les eaux selon lui.

- Armée et pastèque -