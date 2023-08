Niger: la diplomatie "est la meilleure voie à suivre" pour le président de la Cedeao

M. Tinubu et les dirigeants des autres pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) "préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques, plutôt que tout autre", a ajouté le porte-parole, précisant que cette position serait maintenue "en attendant toute autre résolution qui pourrait ou non résulter du sommet extraordinaire de la Cedeao prévu jeudi".

"Chaque vie humaine compte, et cela signifie que chaque décision prise par le bloc (ouest-africain) le sera en tenant compte de la paix, de la stabilité et du développement non seulement de la sous-région, mais aussi du continent africain", a-t-il assuré, sans indiquer si l'option d'une intervention militaire au Niger avait été abandonnée.