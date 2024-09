Nouvelles frappes israéliennes sur le Liban au lendemain d'une journée meurtrière

Mahmoud ZAYYAT

Israël a mené mardi de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban, après les bombardements qui ont fait plus de 550 morts la veille et font redouter un embrasement de la région près d'un an après le début de la guerre à Gaza.

La crainte d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient va dominer l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre mardi à New York, au moment où l'escalade militaire ne cesse de s'aggraver entre l'armée israélienne et le Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien.