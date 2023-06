The Ocean Race: 11th hour abandonne la 7e étape, finale à suspense

Le leader du classement général de The Ocean Race, 11th Hour, a annoncé samedi son abandon de la 7e et dernière étape après un choc avec Guyot Environnement survenu jeudi au départ de La Haye, mais espère tout de même naviguer jusqu’à l'arrivée finale à Gênes en Italie.

"Nous travaillons 24 heures sur 24 pour réparer le bateau aussi vite que possible, et notre intention est de naviguer jusqu'à Gênes pour rejoindre la flotte et terminer ce tour de notre planète bleue. Tout le monde est évidemment très triste - personne ne souhaite terminer là-dessus - mais le moral est au beau fixe au sein de l'équipe, et tout le monde se concentre sur la fin de cette incroyable course sur une bonne note" a déclaré dans un communiqué le skipper de l'équipe Charlie Enright.

11th Hour avait dû suspendre sa course quinze minutes seulement après le départ de la dernière étape jeudi à La Haye (Pays-Bas), après avoir été victime d'un choc avec le monocoque de Guyot-Environnement. La collision avait endommagé les deux bateaux, rentrés au port, sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer.

Le classement final de l'édition 2023 de The Ocean Race dépend maintenant de ce qui se passe sur l'eau, où Team Holcim-PRB vole vers la première place à Gênes, mais également en dehors avec une éventuelle attribution de points de compensation par le jury à 11th Hour Racing Team par le biais d'un recours formulé par l'équipage américain après l'incident.