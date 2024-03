Panama: MSF dénonce la suspension par le gouvernement de ses activités auprès des migrants

Le gouvernement panaméen prétend que MSF "n'a pas d'accord de collaboration en vigueur avec le ministère de la Santé" pour opérer au Panama, or, l'ONG se défend d'avoir essayé, en vain, de renouveler cet accord depuis octobre 2023.

En une seule semaine en février, ses équipes de santé ont traité 113 migrants, dont neuf mineurs, agressés sexuellement par des membres de gangs qui opèrent dans la région. Sur l'ensemble du mois de janvier, 120 cas ont été recensés, et quelque 676 pour 2023.

Le 29 février, MSF avait dénoncé une augmentation du nombre des agressions sexuelles sur les nombreux migrants qui transitent par cette jungle inhospitalière entre Colombie et Panama.

"Ils les menacent, les agressent, abusent sexuellement des femmes de façon systématique, devant d'autres migrants et même devant leurs familles et leurs enfants", avait assuré Luis Eguiluz, chef de mission de MSF en Colombie et au Panama, cité dans un communiqué.

Médecins Sans Frontières se dit "extrêmement préoccupée par les conséquences de cette suspension sur la population migrante" et espère "pouvoir reprendre les soins médicaux dans le Darien dès que possible".

Ses équipes médicales fournissent des soins à près de 5.000 personnes chaque mois, avec une attention particulière pour les victimes de violences sexuelles.