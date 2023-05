Plus de 700.000 Soudanais déplacés, des civils réclament des armes

Plus de 700.000 personnes ont été déplacées par la guerre au Soudan, deux fois plus qu'il y a une semaine, a annoncé mardi l'ONU, sans aucune issue en vue après plus de trois semaines de combats entre l'armée et les paramilitaires.

Pillages et combats ont continué pour le 25ème jour consécutif à Khartoum, tandis que des centaines de membres des tribus Beja ont manifesté à Port-Soudan, une ville côtière à 850 kilomètres à l'est de la capitale, réclamant des armes pour combattre aux côtés de l'armée.