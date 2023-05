Près de 50 victimes de violences sexuelles prises en charge par MSF au Nord-Kivu par jour

Les affrontements entre l'armée congolaise, le M23, et les nombreux groupes armés établis au Nord-Kivu ont poussé plus d'un million de personnes à fuir leur foyer depuis mars 2022. Parmi elles, plus de 600.000 ont trouvé refuge dans des camps, souvent surpeuplés et insalubres, aux abords de la ville de Goma.

Du 17 au 30 avril 2023, les équipes de MSF ont soigné 674 victimes de violences sexuelles à Bulengo, Lushagala, Kanyaruchinya, Eloime, Munigi et Rusayo, dont 360 rien que sur ce dernier site, un des camps les plus récents et plus densément peuplés situé à l'ouest de Goma, précise l'organisation.