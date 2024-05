Robert Fico blessé par balles: il n'est pas le premier dirigeant victime d'une attaque armée

Le camp pro-Kirchner soutient pour sa part la thèse d'une orchestration plus vaste et l'existence de commanditaires.

Ancienne présidente (2007-2015), Cristina Kirchner, condamnée fin 2022 à six ans de prison et à l'inéligibilité pour fraude et corruption, avait ainsi évoqué des financements privés de l'attentat "identifiés au gouvernement" de son prédécesseur, le libéral Mauricio Macri (2015-2019).

Imran Khan, 2022

En novembre de la même année, l'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan est blessé par balles aux jambes au moment où le camion dans lequel il avait pris place empruntait une rue bondée de Wazirabad (est).