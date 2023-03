Stormy Daniels, l'actrice du X qui fait trembler Donald Trump

Son nom est pour toujours associé à celui d'un président américain et elle-même a un temps caressé l'idée d'entrer en politique. L'actrice de films X Stormy Daniels, au coeur de l'affaire qui vaut des ennuis judiciaires à Donald Trump, a mené une bataille juridique et médiatique déterminée contre le républicain, qui a révélé son humour acéré.

Ambitieuse, visiblement dotée d'une forte personnalité, Stormy Daniels a aussi fait les frais de sa notoriété, avec nombre de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Le plus connu étant celui dont l'a affublée en 2018 le président républicain de l'époque et à ce titre l'homme le plus puissant du monde: "Face de cheval".