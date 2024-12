Que sont les "armes fantômes", de plus en plus utilisées pour commettre des crimes aux Etats-Unis?

Les armes dites "fantôme", fabriquées avec des imprimantes 3D et intraçables, sont à nouveau sous le feu des critiques aux Etats-Unis après le meurtre à New York d'un patron de l'assurance santé, probablement tué avec une arme de ce type.

Rob Pincus, militant pro-armes à feu, a confié qu'il s'est inquiété lorsque la police a annoncé avoir trouvé un pistolet "fantôme" sur Luigi Mangione, le tireur présumé arrêté lundi. Pas inquiet en raison du danger des armes intraçables, mais parce que la médiatisation de l'affaire allait provoquer "une nouvelle vague d'attaques" contre leurs fabricants. Le meurtre a en effet relancé le débat sur les armes "fantômes", de plus en plus utilisées pour commettre des crimes.

Ces armes en kit peuvent être fabriquées à la maison, parfois en quelques minutes, pour quelques centaines de dollars et à l'aide d'une connexion internet. Et elles sont de plus en plus répandues: les récupérations par la police d'armes "fantômes" sur les scènes de crime ont bondi de 4.000 en 2018 à près de 20.000 en 2021.