Thaïlande: les pompiers luttent contre un important feu de forêt

L'incendie ne menace aucun centre urbain, mais il est proche de la limite du parc national de Khao Yai, le plus ancien parc national du royaume, qui fait partie d'un complexe forestier classé par l'UNESCO et s'étendant jusqu'à la frontière cambodgienne.

"Le Premier ministre Prayut et le ministre de la Défense suivent de près la situation des feux de forêt à Nakon Nayok et ont ordonné aux organisations concernées d'aider à éteindre l'incendie de toute urgence", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Anucha Burapachaisri.

Les agriculteurs de toute l'Asie du Sud-Est brûlent les chaumes dans les champs chaque année après la récolte, ce qui entraîne une pollution atmosphérique généralisée.

Le nord de la Thaïlande est particulièrement touché et, cette semaine, les villes de Chiang Mai et Chiang Rai sont arrivées en tête de la liste des villes les plus polluées du monde établie par la société de surveillance IQAir, devançant des capitales comme New Delhi et Pékin.