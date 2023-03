Tragédie de Juarez: le Mexique, garde-frontière des Etats-Unis face au "sale boulot"

- Pourquoi autant de migrants au Mexique? -

Combien sont-ils? De plus en plus nombreux, même si le chiffre est sans rapport avec la Turquie, qui accueille près de quatre millions de réfugiés et migrants après la guerre civile en Syrie.

"Entre janvier et novembre 2022" un total de "388.611" personnes en situation irrégulière a été enregistré au Mexique, "en hausse de 34,3%" par rapport à l'année précédente, d'après le gouvernement.