Un Boeing d'Air Europa atterrit en urgence au Brésil après de fortes turbulences: 40 blessés

Les passagers ont été transférés vers la ville de Recife, à 290 km au sud de Natal, "où ils ont été hébergés avant de repartir bientôt pour Montevideo", a précisé Air Europa, sans donner plus de détail.

Une des passagères, Mariela Jodal, a publié sur le réseau social X une photo montrant que des éléments du plafond de la cabine s'étaient décrochés. De grands tubes jaunes de la partie interne de l'appareil étaient visibles.

Elle dit ne pas avoir été blessée "grâce à la ceinture" de sécurité.

Mme Jodal a ensuite critiqué la façon dont les passagers avaient été pris en charge, affirmant que l'équipage était parti et que les passagers étaient "livrés à eux-mêmes" dans l'aéroport de Natal.

Claudio Fernandez Arbes, un psychologue uruguayen de 43 ans, précise qu'un passager a été victime d'un infarctus et qu'une femme s'est cassée la hanche.

"Le pire a été le martyre de ces 40 à 50 minutes jusqu'à Natal, alors que nous ne savions pas ce qui allait se passer. A un moment, ils ont dit que nous allions continuer jusqu'à Montevideo et les gens ont commencé à protester", raconte-t-il.

En mai, un Britannique de 73 ans est décédé et plusieurs autres passagers et membres de l'équipage ont été gravement blessés lors de violentes turbulences durant un vol de Singapore Airlines à bord d'un Boeing 777.

Selon des scientifiques, le changement climatique est à l'origine de davantage de turbulences dans les vols.

D'après une étude réalisée en 2023, la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020 et les turbulences sévères, plus rares, de plus de 50%.