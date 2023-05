Un détenu pakistanais de Guantanamo expose ses oeuvres libératrices

De la terre, du café moulu et même du curcuma provenant de la cantine : pendant ses presque 20 ans d'incarcération à Guantanamo sans jamais avoir été jugé, le Pakistanais Ahmed Rabbani, récemment libéré, a utilisé tout ce qu'il trouvait pour s'évader grâce à l'art.

"Grâce à la peinture, je me sentais en dehors de Guantanamo", explique l'homme de 53 ans, à la grande barbe poivre et sel, à l'occasion de la présentation de plus d'une vingtaine de ses œuvres dans la ville portuaire de Karachi, au sud du Pakistan.