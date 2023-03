Un milliardaire chinois en exil arrêté à New York, accusé d'une fraude à plus d'un milliard de dollars

Le milliardaire chinois en exil Guo Wengui, un personnage controversé se targuant d'être un opposant au régime chinois, a été arrêté mercredi à New York où la justice américaine lui reproche d'avoir floué des milliers de ses abonnés sur internet pour plus d'un milliard de dollars.

Guo Wengui, 52 ans, a été arrêté "ce matin à New York" et le parquet fédéral de Manhattan l'a inculpé de 11 accusations de "fraude électronique, fraude en matière de titres, fraude bancaire et blanchiment d'argent", ont indiqué les services du procureur Damian Williams dans un communiqué.