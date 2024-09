Un missile intercepté par l'armée israélienne, tandis que de nouvelles frappes aériennes touchent le Liban

"À la suite des sirènes qui ont retenti dans les régions de Tel-Aviv et de Netanya, un missile sol-sol a été identifié en provenance du Liban et a été intercepté par la défense aérienne", a déclaré un porte-parole militaire.

De nouvelle frappes au Liban durant la nuit

Israël a mené des frappes aériennes sur le sud du Liban mercredi pour le troisième jour consécutif, a rapporté l'agence de presse libanaise NNA.

"Depuis 5h00 du matin (02h00 GMT), des avions de guerre ennemis ont lancé des frappes" sur plusieurs zones du sud du Liban, a indiqué l'agence officielle, ajoutant qu'il y avait des victimes, mais sans préciser leur nombre.

Quelques heures plus tôt, une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth avait déjà fait au moins six morts et 15 blessés, selon les autorités libanaises. Dans un communiqué sur ce raid, le mouvement chiite libanais Hezbollah a annoncé la mort de l'un de ses commandants, Ibrahim Mohammed Kobeissi, tué par des tirs israéliens.