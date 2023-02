Un Palestinien de 14 ans tué lors d'un nouveau raid israélien en Cisjordanie

"Qoussaï Radwane Waked, 14 ans, est décédé après avoir été grièvement blessé à l'abdomen par des tirs à balles réelles de la part de l'occupation [Israël]" dans la ville de Jénine, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'armée a indiqué que les forces israéliennes avaient été visées par des tirs alors qu'elles tentaient d'arrêter un activiste palestinien présumé, tandis que des "engins explosifs et des pierres" ont également été lancés.

"Nous sommes au courant d'informations faisant état d'individus armés ayant été blessés lors de l'échange de tirs", a affirmé l'armée dans un communiqué, ajoutant qu'aucun soldat n'a été blessé.

Un photographe de l'AFP a vu le corps de l'adolescent enveloppé dans un drap et transporté sur une civière.

Ce nouveau décès survient dans un contexte de flambée de violences israélo-palestiniennes.

Il porte à au moins 46 le nombre de Palestiniens tués [parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs] depuis le début de l'année. En outre neuf civils israéliens [dont trois mineurs], et une Ukrainienne, ont péri dans ces violences selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.