Une cheffe du Nigeria dans le Guinness pour un marathon culinaire de quatre jours

Une cheffe nigériane a décroché le Guinness World Record de la plus longue session de cuisine en solo après un marathon de 93 heures et 11 minutes sans interruption, debout et en préparant des plats locaux, a confirmé mardi l'organisation.

Hilda Baci, 26 ans, s'était entraînée en salle de sport pour rester debout pendant les quatre jours nécessaires pour battre ce record le mois dernier.