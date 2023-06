Violents combats à Khartoum à la veille d'un "triste" Aïd

Dans la capitale, les combats entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo se concentrent désormais autour des bases militaires.

Les combats font rage mardi à Khartoum entre militaires et paramilitaires, qui se disputent le pouvoir, à la veille de l'Aïd al-Adha, fête musulmane à l'occasion de laquelle les paramilitaires ont annoncé libérer "100 prisonniers de guerre".

Les FSR sont, depuis le début de la guerre le 15 avril, présentes en masse dans les quartiers résidentiels où elles avaient établi de longue date leurs bases. L'armée, elle, tente de jouer de son principal atout: les airs, qu'elle contrôle seule, sans que son infanterie ne parvienne à prendre pied dans l'immense ville traversée par deux bras du Nil.

Depuis plusieurs jours, les FSR tentent de faire tomber la capitale où se terrent encore des millions d'habitants --près d'un million et demi d'entre eux sont partis, fuyant les balles perdues et les coupures d'eau et d'électricité sous une chaleur harassante.

Elles ont pris le QG de la police, son immense arsenal et ses camps d'entraînement dans le sud de Khartoum et mardi, elles harcèlent l'armée sur ses bases dans le centre, le nord et le sud de Khartoum, rapportent des habitants à l'AFP.