Yémen: les attaques en mer Rouge menacent le processus de paix

"Les Houthis doivent immédiatement cesser leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, car elles compromettent les progrès du processus de paix au Yémen et compliquent l'acheminement de l'aide humanitaire aux Yéménites et à d'autres personnes dans le besoin, y compris le peuple palestinien", a dit le diplomate américain lors d'une conférence de presse virtuelle, après ses visites en Arabie saoudite et à Oman.

Les Houthis font partie avec le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais de ce qu'ils appellent "l'axe de résistance" face à Israël rassemblé par l'Iran.