À Bruxelles, la hausse du prix de l'eau de 15% l'an dernier aurait pu être évitée, estime une étude

La Région de Bruxelles-Capitale n'avait pas de raison valable d'augmenter le prix de l'eau de 15% l'année dernière, ressort-il d'une étude de Xavier May, économiste à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du territoire (DGES-IGEAT) de l'ULB, et publiée lundi par Brussels Studies. "Le principe du pollueur-payeur impliquait de financer autrement une partie du service de l'eau", explique le chercheur.



Les consommateurs d'eau bruxellois sont les principaux contributeurs au financement de la lutte contre les inondations, de la collecte et de l'épuration des eaux présentes dans les égouts bruxellois. Si l'on excepte les eaux usées provenant de Flandre pour lesquelles la Région bruxelloise est indemnisée, environ la moitié des eaux présentes dans le réseau d'égouts bruxellois sont des eaux de pluie et des eaux claires parasites, cadre Xavier May.