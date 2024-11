Dramatique incendie à Anderlecht: trois personnes ont perdu la vie

Le feu s'est déclaré vers 01h00 du matin dans ce bâtiment de trois étages, situé rue de Fiennes. À l'arrivée des pompiers, des secours médicaux et de la police locale, la cage d'escalier était en flammes. "Deux habitants, l'un au troisième étage et l'autre sur le toit, ont pu être évacués grâce à nos échelles. Un passant a aussi alerté les résidents et les a aidés à quitter l'immeuble, ce qui lui a occasionné des blessures aux mains. Il a été transporté à l'hôpital", indique le porte-parole des pompiers de la capitale, Walter Derieuw.

Les opérations de recherche ont ensuite mené à la découverte de trois corps. "Deux victimes ont été retrouvées sur le palier du premier étage et une troisième près de l'entrée d'un appartement du troisième étage. Elles ont manifestement tenté d'échapper au brasier via la cage d'escalier, totalement enfumée et en flammes."

Sans présumer des circonstances, les pompiers demandent d'éviter, "si possible, d'évacuer un logement via une cage d'escalier remplie de fumée. Restez chez vous, fermez la porte (pour empêcher la fumée de pénétrer dans le logement) et signalez votre présence aux services de secours via la fenêtre, éventuellement avec la lampe de votre smartphone, ou en téléphonant au numéro d'urgence 112".

©Pompiers de Bruxelles

La cage d'escalier s'est partiellement écroulée durant les travaux d'extinction. Une fuite de gaz s'est produite à la suite de l'incendie. Le gestionnaire bruxellois du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, Sibelga, s'est rendu sur place pour couper l'arrivée de gaz. Il a pour ce faire dû ouvrir le trottoir devant l'immeuble. L'électricité a également été coupée.

Les appartements n'ont eux-mêmes pas été particulièrement endommagés par les flammes, mais bien par la fumée et la suie. L'origine du sinistre reste à déterminer. Le parquet a mandaté un expert et un médecin légiste, qui sont descendus sur place.

Les derniers véhicules des pompiers ont quitté les lieux vers 06h00.