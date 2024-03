La Région bruxelloise valide une liste de 15 "hotspots": à quoi cela va-t-il servir?

La région bruxelloise a défini 15 "hotspots". Il s'agit des quartiers où les autorités comptent renforcer la lutte contre le deal de stupéfiants. La vente et la consommation d'alcool y sont interdites. La police pourra faire des contrôles d'identité systématiques et saisir les objets qui facilitent la consommation de drogue.

Le chef de corps de la ZP Bruxelles-Midi revient justement d'un voyage à Marseille, où il a notamment accompagné le bourgmestre d'Anderlecht. Ils sont allés là-bas pour "faire des échanges de bonnes pratique", nous explique Jurgen De Landsheer. "Mais également pour faire des visites de terrains avec nos homologues", ajoute-t-il.

"Nous avons aussi pu visiter des lieux comme nous en avons à Bruxelles, comme Peterbos qui est vraiment une cité comme eux en ont a Marseille. On a regardé sur le terrain comment ils s'attaquent à ces bandes et aux narcotrafic qui se fait dans les quartiers du nord de la ville. C'était très intéressant de voir comment ils fonctionnent, d'échanger les bonnes pratiques et de voir comment éviter que chez nous ça devienne aussi grave qu'à Marseille actuellement", conclut Jurgen De Landsheer.