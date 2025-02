"On n'est pas à Chicago": Kadhem, locataire du rez-de-chaussée criblé de balles cette nuit à Anderlecht, estime qu'il s'agit d'une erreur

Déstabilisés, les riverains témoignent : "Il y a des enfants qui jouent ici l’après-midi et le soir. Maintenant, plus personne ne sort", dit un habitant du quartier.

Le bourgmestre a rencontré le ministre de l’Intérieur ce matin. La réponse reste la même : la présence policière. "On est toujours sur cette logique d’occuper l’espace le plus massivement possible, explique Fabrice Cumps. En parallèle, il faut ces enquêtes judiciaires qui permettent d’identifier les réseaux qui sont derrière".

En près de deux semaines, il s’agit de la 7e série de tirs à Anderlecht. On ne sait pas encore s'il existe un lien entre ces tirs et ces fusillades prcédentes dans les quartiers Clemenceau, du Peterbos et à Saint-Guidon. Depuis début février, ces fusillades, qui sont liées au milieu de la drogue, ont fait deux morts et trois blessés.