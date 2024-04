Perte de temps, perte d'argent: les lourdes conséquences des travaux du carrefour Léonard sur les navettes d'aéroports

Les travaux au niveau du carrefour Léonard ne finissent pas de causer des désagréments. À partir de ce mardi 16 avril et jusqu'à fin octobre au moins, le tourne-à-droite vers Waterloo depuis Auderghem sera fermé suite à la découverte de problèmes de stabilité dans les tunnels.

Ces travaux, menés par la Flandre, ont un impact important sur la circulation vers Bruxelles en provenance de et vers le Brabant wallon. Une situation qui complique les navettes jusqu'à l'aéroport de Zaventem: "Les alternatives qu'on va nous donner, c'est par le boulevard de la Woluwe. Mais si tout le monde va par là, on n'y arrivera pas. Auderghem va être débordé et la commune ne va sans doute pas accepter autant de voitures sur son territoire. Tout le monde va donc passer par Vilvorde et d'autres alternatives. Au final, ce sera bouché", indique Damien Schwindt est le gérant d’une société de navette entre Zaventem et le Namurois. "On perd de l'argent. On va devoir accepter beaucoup moins de navettes", s'indigne-t-il.