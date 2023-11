Plus d'une centaine d'appels pour les pompiers d'Anvers et de Flandre orientale

Le corps de pompiers anversois demande que les signalements non-urgents soient effectués via le formulaire électronique 1722.be. "De cette manière, tout entre immédiatement dans notre système et nous pouvons aider les gens le plus rapidement possible."

Les principales interventions concernent la pose de sacs de sable visant à empêcher des objets de s'envoler et la coupe d'arbres tombés. La zone de secours Taxandria, qui couvre la Campine, a, elle, enregistré environ 25 appels. La zone Rivierenland, responsable de la région autour de Malines a reçu 105 appels, notamment pour le toit d'un bâtiment commercial arraché à Lierre.