Attaque au marteau dans une soirée de village à Antoing: "On met le paquet pour pouvoir réagir vite"

Un homme a perdu la vie, écrasé par une voiture, et un autre a été blessé à coups de marteau dans la nuit de vendredi à samedi à Péronnes, du côté d'Antoing (Wallonie Picarde). C'est un règlement de compte entre bandes de motards lors d'une soirée sous un chapiteau qui serait à l'origine des faits.

Le Parquet de Mons est en charge de l'enquête. Les premiers devoirs sont en cours. Ce dimanche matin, le parquet est resté encore assez discret sur l'avancement de l'enquête. Mais une chose est certaine : il y a une véritable volonté d'aller vite. Et selon la magistrate que nous avons jointe ce matin, les choses devraient d'ailleurs bouger assez rapidement.

On sait que c'est le milieu des bandes criminelles de motards qui est visé. On parle d'un règlement de compte ultra violent et deux groupes sont évoqués: les Hells Angels d'un côté et les Bandidos de l'autre. Un criminologue nous parlait d'ailleurs de l'utilisation du marteau de charpentier dans ces faits. Et ce serait en fait un grand classique dans les règlements de comptes entre bandes de motards. C'est tout un symbole.

Ce que craint la justice, ce sont des représailles, à nouveau un crime en entraînant un autre. "On met le paquet parce qu'on sait évidemment qu'on veut éviter un débordement de violence et un effet boule de neige. Donc on met le paquet pour pouvoir réagir vite et on souhaite aussi réagir très fermement, rappeler évidemment que la violence n'est jamais acceptable, mais surtout que le règlement de comptes, ou en tout cas se faire justice soi-même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre" , a déploré le procureur du Roi de Mons, Vincent Macq.