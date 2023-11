"On espère qu'on aura des aides": Ronquières distribue des bouteilles d'eau à la population suite à l'affaire PFAS

Sept nouveaux prélèvements ont eu lieu à Ronquières. Ils ont été effectués chez des particuliers, dans une salle des fêtes et dans une école. Cela fait partie de la contre-analyse demandée par la commune. Elle maintient sa recommandation et va organiser une distribution aux 700 foyers présents à Ronquières.

Pour permettre cette distribution, "les équipes logistiques ont cherché beaucoup d'eau dans la grande distribution. Et on a trouvé", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte, dont fait partie Ronquières. "Un camion va venir avec plusieurs palettes de packs d'eau qui seront distribués ce jeudi soir avec des bénévoles, des employés et des ouvriers communaux", précise le maïeur.

En effet, "les résultats obtenus le 15 novembre montrent que la teneur en PFAS de l'eau distribuée à Ronquières, soit 97 nanogrammes par litre, est inférieure à la valeur maximale admissible dans les eaux destinées à la consommation humaine qui sera en 2026 de 100 nanogrammes par litre", ont indiqué les instances brainoises mercredi.

Qui va payer cette eau ? Pour l'instant, c'est la ville, dit-il. "On a lancé des appels, notamment auprès du cabinet de la ministre de l'Environnement, pour avoir des aides. Et donc ça passe en Gouvernement wallon ce jeudi. On espère qu'on aura des aides (...) Mais, évidemment, comme on est toujours en dessous de cette fameuse future norme de 100, eh bien, on doit de débrouiller tout seul", lance le bourgmestre. La ville poursuit donc son action qui demande, entre autres, que la SWDE et Vivaqua prennent rapidement des mesures opérationnelles pour faire diminuer le taux de PFAS dans l'eau distribuée à Ronquières.

Les résultats obtenus étant sous le seuil de la future norme de 2026, la SWDE ne prévoit pas actuellement d'organiser de distribution de moyens alternatifs sur Ronquières.