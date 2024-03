"La police, c'est une grande famille": de nombreux policiers rassemblés à Basècles pour les funérailles de leur collègue

C'est un jour d'émotion et de recueillement ce samedi à Basècles. Les funérailles de Jonathan Savel, décédé dans le cadre de ses fonctions, ont lieu à 11h à l'église Saint-Martin. Le policier, membre des unités spéciales, a été tué lundi lors d'une perquisition qui a mal tourné à Lodelinsart.

Sur place, notre journaliste Julien Crête constate déjà beaucoup de monde. "Il y a des barrages de police, des contrôles et la sécurité y est maximale", relate-t-il. Des autobus sont aussi déjà présents non loin de l'église, avec des collègues policiers à l'intérieur venus d'autres régions. "On attend plusieurs milliers de personnes, nous disait hier le chef de corps de la zone", poursuit notre journaliste. Un écran géant est d'ailleurs installé à l'extérieur de l'église.

Le centre du village de Basècles est inaccessible à partir de 9h, à l'exception de ceux qui veulent participer au dernier hommage.

Jonathan Savel sera décoré à titre posthume par la ministre de l'Intérieur lors de la cérémonie à laquelle assisteront les collègues de Jonathan, les autorités de la police et un représentant du roi.