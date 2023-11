Thalès Belgium voudrait installer son système "Fly to gate" à l'aéroport de Charleroi

"Ca fait partie de ce qu'on peut faire pour rendre l'expérience des passagers plus agréable et donc permettre la croissance de l'aéroport", a assuré Alain Quevrin, Country Director Belgium & Luxembourg chez Thales Belgium.

L'occasion d'y découvrir, entre autres choses, le système "Fly to gate" que Thalès voudrait voir installer à l'aéroport de Charleroi (BSCA). Bientôt testé à Brussels Airport et déjà implanté à l'aéroport de Venise, cet outil permet de fluidifier les files en dématérialisant les documents de voyage, via la création d'un jeton numérique disparaissant une heure après l'embarquement.

Un appel du pied entendu par le ministre Dolimont qui reste toutefois prudent. "On ne va évidemment pas dire oui ou non aujourd'hui mais on réfléchit en permanence à l'amélioration de l'expérience des voyageurs. Il faut voir comment ça pourrait être implémenté à Charleroi. On y restera en tout cas attentif", a-t-il expliqué.

Filiale du groupe français Thalès, spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre, Thalès Belgium est l'une des 6 implantations de la société en Belgique où elle est présente depuis plus de 50 ans.

Particularité du site de Tubize: il abrite en son sein un CyberLab que le ministre Dolimont a pu découvrir. Ouvert en 2017, ce laboratoire permet de répliquer de façon réaliste les réseaux et les systèmes informatiques d'entreprises et d'acteurs publics, afin de les préparer aux cyberattaques, une menace qui ne peut être ignorée, ont répété les responsables de Thalès.