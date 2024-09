Georges-Louis Bouchez renoncera-t-il à ses autres mandats s'il est élu bourgmestre de Mons? Il répond

Un problème soulevé dans de nombreuses grandes villes. "Vous pouvez me répondre ça jusque demain, mais alors ça sert à quoi d'avoir un Bourgmestre de Mons? Si c'est comme ça dans toutes les villes, vous savez quoi? Laissez gérer la ville de Mons par la Région wallonne ou le gouvernement fédéral. Quand on est Bourgmestre de la ville de Mons, on doit se préoccuper de Mons et arrêter de nous expliquer qu'à Charleroi c'est pire", rétorque le président du MR.

"Je n'ai pas envie qu'on laisse Mons être enfermé dans la caricature qu'en fait M. Bouchez, surtout sur une audience nationale. J'invite vraiment les gens qui ne sont plus venus à Mons depuis un certain temps de venir. On a un patrimoine exceptionnel, on a de plus en plus de parcs, on a des boutiques de qualité et en effet, on a 15 marginaux qui mendient et qui ennuient les gens. Et donc il faut travailler là-dessus", lui répond Charlotte De Jaer, tête de liste Ecolo à Mons.

Les élections, et après?

Le 13 octobre prochain, les Montois iront donc choisir leurs représentants pour les six années à venir. Ecolo, actuellement dans la majorité avec le PS, ne ferme pas la porte à une prolongation de la coalition, mais fixe une condition. "On est en tout cas partant à continuer le travail qui a été effectué. La première chose que je demanderai à un potentiel partenaire, c'est 'est-ce qu'il est prêt à être à temps plein pour la ville de Mons?', ne pas être partagé entre Namur et Bruxelles et Mons", déclare Charlotte De Jaer.

Une situation dans laquelle Georges-Louis Bouchez, désormais député fédéral, pourrait être confronté s'il est élu. Mais le candidat bourgmestre y a déjà réfléchi et a tranché. "(Dans tel cas) je serai bourgmestre de Mons pour les 6 années. Je n'occuperai plus mon mandat à la Chambre", répond-il tout en restant plus vague sur son poste de président du MR, "le parti, je verrai".

Le débat en intégralité