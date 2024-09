Élections communales: à Mons, Nicolas Martin (PS) se prononce sur une éventuelle alliance avec Georges-Louis Bouchez

"Les Montois ont le choix entre deux projets radicalement différents et non conciliables. Georges-Louis Bouchez et moi n'avons pas la même vision pour l'avenir de Mons. Je refuse de m'allier à quelqu'un qui, depuis des années, s'acharne à démolir l'image de notre ville dans tout le pays et qui veut balayer six années de travail acharné de redynamisation de la ville", a déclaré M. Martin, premier candidat de la Liste du Bourgmestre, dans un communiqué.

Le socialiste, qui siège actuellement au parlement wallon, énumère les raisons pour lesquelles il refuse cette alliance: politique en matière d'urbanisme, de sécurité mais aussi comportement personnel jugé "agressif, méprisant et clivant".