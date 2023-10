Une fillette de 9 ans mortellement heurtée par une voiture à La Louvière: le conducteur devant la justice ce lundi

La Chambre du Conseil de Mons examine, ce lundi matin, un dossier très sensible : celui de l'homme qui a mortellement heurté une fillette de 9 ans la semaine dernière à Saint-Vaast, dans l'entité de La Louvière.

Dans un premier temps, le conducteur de 36 ans avait pris la fuite juste après le terrible accident qui a coûté la vie à Assya. Ce n'est que 2h plus tard qu'il sera interpellé par les services de police. L'homme a depuis été placé sous mandat d'arrêt. Il bénéficie d'une surveillance sous bracelet électronique, mais il est en prison.

Ce lundi matin, son avocat va demander sa libération en raison de ce bracelet qui lui est imposé. Le Chambre du Conseil doit donc se positionner sur le maintien ou non du chauffeur en détention. Pour son avocat, il n'y a pas de raison de le maintenir derrière les barreaux. En cause ? Le caractère purement et simplement accidentel du drame.