"C'est une renaissance": le pont de Prayon, à Trooz, a été réparé

Le pont de Prayon, qui coupait la ville de Trooz en deux, a été réparé et réouvert aujourd'hui. C'était le dernier chantier public d'importance, après les dégâts occasionnés par les crues de juillet 2021. Les habitants sont soulagés.

Suite aux inondations, la fermeture de cet axe principal coupait la commune de 3 000 habitants littéralement en deux. "Il était fermé plusieurs mois et réouvert partiellement. C'est vraiment un soulagement de pouvoir avoir cette respiration au niveau de la circulation. (…) On va pouvoir revivre un peu correctement", explique le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran.

Ces travaux de réfection ont débuté en février dernier. Des énormes structures métalliques ont été posées en cas de nouvelles crues. "On a très bien avancé par rapport à ces travaux de reconstruction. Et c'était le pont de Prayon qui restait le gros point noir par rapport à cette N61", précise Sarah Pierre, porte-parole du SPW mobilité et infrastructures.

2 millions et demi d'euros auront été nécessaires à cette reconstruction.