"C'était l'angoisse": le roi Philippe face au désarroi des victimes des inondations

Le roi Philippe s'est rendu ce vendredi matin à Dixmude, en Flandre occidentale, dans un contexte d'inondations frappant la province. Le monarque a visité le centre de crise de la ville puis a rencontré des représentants des services d'urgence et des victimes des inondations.

"Le stress monte à Dixmude. C'était la panique. Hier, tous les gens étaient dehors. C'était l'angoisse. Les gens se demande ce qu'il se passe. On a une maison et du jour au lendemain, si on perd tout, c'est triste", a confié Nathalie une habitante. "C'est bien que le Roi soit là aujourd'hui", a-t-elle souligné.