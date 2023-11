Les prix globalement en baisse dans notre pays: alors pourquoi votre ticket de caisse au supermarché augmente?

Nous achetons actuellement moins cher qu'il y a un an. Les prix ont baissé globalement de 1,7% par rapport à octobre 2023. Quand nous faisons nos courses, nous constatons plutôt que le ticket de caisse augmente. Alors comment l'expliquer? Est-elle valable pour tous les biens ?

Vous l’avez peut-être remarqué. Le prix de votre facture d’énergie du mois d’octobre a atteint son niveau le plus bas depuis un an. L’électricité coûte désormais 50,7% de moins que l’année passée. Le gaz naturel a lui connu une baisse de prix de 77%. Ces diminutions ont un impact conséquent sur l’inflation. "L’énergie compte pour une quinzaine de pourcents dans le total des dépenses des consommateurs en Belgique. Et bien, ces 15% qui ont un poids dans l’ensemble de la consommation, les prix ont tellement baissé que cela arrive à compenser l’augmentation de tout le reste", explique l'économiste Philippe Ledent.

Cette inflation négative est égalité avec le mois de juillet 2009. Mais va-t-on la ressentir sur notre ticket de caisse au supermarché ? "Si je vais dans un supermarché où je n’achète ni électricité, ni gaz, et bien fondamentalement mon ticket de caisse aura augmenté sur un an parce que les prix de l’alimentation principalement sont encore en hausse sur un an", indique l'économiste Philippe Ledent.