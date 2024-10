"Agressivité hors norme" dans un recyparc de la région liégeoise: un individu a menacé de "couper la tête" des employés

Mercredi dernier, le 2 octobre, un incident a secoué un recyparc en région liégeoise. Quatre employés d'Intradel (une intercommunale spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets ménagers en province de Liège) ont été violemment pris à partie par un usager qui refusait de se plier aux règles de tri en vigueur. Cet individu, arrivé avec un chargement important et non trié, a d'abord refusé les consignes de l'agent d'accueil avant de se lancer dans une série d'actes menaçants et dangereux, selon une communication d'Intradel.

Après avoir vidé son chargement malgré l'opposition du personnel, l'homme a été interpellé par trois écoguides. Dans un accès de violence, il a brandi un morceau de verre, menaçant de "couper la tête" des employés s'il découvrait que d'autres usagers disposaient de trop de déchets. Il a également lancé de multiples insultes et proféré des menaces de mort à l'encontre des écoguides.