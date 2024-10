Tensions, harcèlement, un climat de terreur règnerait à la police judiciaire de Liège: "C'est dans ma tête, tout le temps"

Sophie* est une policière expérimentée. Récemment, elle a craqué sous la pression de ses hiérarchies Le visage masqué, elle raconte ce qu'elle vit depuis plusieurs mois. "Je ne vis plus, c'est dans ma tête, c'est tout le temps", témoigne-t-elle. "Je suis arrivée dans la rue, je suis arrivé à 50 mètres du bureau et là je n'ai plus respiré. J'ai fait une crise d'angoisse, j'ai dû arrêter ma voiture à un emplacement et ce n'était pas possible de sortir de la voiture."

Harcèlement moral, psychologique, certains policiers auraient même subi des comportements à caractère sexuel. "Le harcèlement sexuel, il y a des propos", explique Eddy Quaino, délégué CGSP. "Ici, on va un peu plus loin puisqu'on évoque le fait d'avoir glissé la main en-dessous du t-shirt, on évoque le fait d'avoir joué avec la bride de soutien à gorge sous le chemisier."