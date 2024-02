Rosenmontag: la signification improbable de la journée la plus importante du carnaval de La Calamine

Contrairement aux autres Communautés, la Communauté germanophone a des congés décalés, qui commencent aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Et en ce lundi de carnaval, les communes francophones avoisinantes se sont arrangées pour avoir également congé et profiter de cette journée.

Par contre, il ne faut pas vous attendre à voir des chars avec des roses. En effet, "Rosenmontag" vient de l'allemand et signifie "déchaîné", on parle donc d'un lundi fou ! Selon l'agence du tourisme de l'est de la Belgique, cet événement doit son nom au carnaval de Cologne et aux coutumes du pape, qui, au Moyen Âge, consacra le lundi avec une rose, juste avant le mercredi des Cendres qui ouvre le Carême. Avant cette période, participants et spectateurs profitent de plusieurs jours de fêtes, voire d'excès. Le lundi des roses clôture ces jours de réjouissance et est considéré comme l'apothéose du carnaval rhénan.

Pour l'occasion, les groupes carnavalesques ont rivalisé d'inventivité avec des chars plus originaux et colorés les uns que les autres. Tous les thèmes sont abordés par les groupes participants. Au sein du cortège de La Calamine, on retrouve par exemple des Mexicains et leur bar, des Hippies, des Égyptiens ou encore des joueurs de football américain.

Plusieurs milliers de personnes