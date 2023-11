Une voiture roulant à vive allure interceptée à Herstal: les policiers découvrent des boîtes à tartines remplies de cannabis

Le 21 novembre, une équipe du commissariat de Sainte-Walburge (Liège) a croisé une voiture qui roulait à vive allure sur le boulevard Fosse Crahay à Liège. Après avoir fait demi-tour, les policiers ont intercepté le véhicule au début de la rue du Plope, à la limite entre Liège et Herstal.

Plus de 25 kilogrammes de cannabis, 783 grammes de cocaïne et près de 38.000 euros ont été saisis le 21 novembre à Herstal (province de Liège), indique ce mercredi la zone de police de Liège. Deux personnes ont été interpellées.

Dans le véhicule se trouvait une conductrice et son passager déjà connus des services de police. Ils transportaient, dans des boîtes à tartines, 70 pacsons contenant 276 grammes de cannabis au total. Les deux suspects ont été arrêtés.

Une visite domiciliaire a, ensuite, été réalisée avec un chien capable de détecter de la drogue et de l'argent. La visite a révélé un stock comprenant 25,3 kilogrammes de cannabis et 783 grammes de cocaïne d'une valeur estimée à 39.150 euros. La somme de 37.780 euros a également été retrouvée en diverses coupures, ainsi qu'un revolver et des munitions.