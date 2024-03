"Temu", une entreprise d'e-commerce, accusée de voler ses clients: des experts en cybersécurité pointent des activités douteuses

Depuis son lancement en Belgique en juin dernier, l’entreprise chinoise d'e-commerce fait largement parler d’elle : déjà téléchargée plusieurs millions de fois, l’application propose des prix qui défient toute concurrence, avec des objets vendus parfois à seulement quelques centimes. Temu propose aussi des articles gratuits... et la promesse en fait rêver plus d’un !

Seulement, comme le dit l’adage, "si c’est gratuit, c’est souvent toi le produit". En effet, Temu est accusé par des experts en cybersécurité de pratiques très douteuses envers ses clients, comme le vol de données par exemple ! Un rapport américain, très inquiétant, publié en septembre dernier accuse Temu d’escroquerie, de vol, mais aussi de revente de données personnelles sensibles de ses utilisateurs comme les données biométriques, par exemple. Le rapport accuse aussi Temu d’injecter un logiciel espion sur les appareils de ses clients.

Si, en théorie, la politique de confidentialité est accessible, elle contient des clauses douteuses, met en garde TestAchats. De nombreux utilisateurs ont, en effet, été victimes d’abus de la part de Temu et accusent même la plateforme d’avoir volé leurs informations bancaires.

En plus de toutes ces pratiques douteuses, la qualité des produits vendus est aussi mise en cause : problème de non-conformité, mauvaise qualité, ou encore produits dangereux... En clair, le danger est réel et les risques sont bien présents, explique Test Achats.