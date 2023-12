Quatre parlementaires Ecolo saisissent l'OCDE contre Shein

Plus tot dans la journée, la secrétaire d'État à la protection des consommateurs, Alexia Bertrand, s'était elle aussi alarmée des résultats d'une étude réalisée pour le compte de la Commission européenne selon laquelle un vêtement sur six venant de Chine contient des substances toxiques pour la santé.

"On ne peut pas rester les bras croisés face à ce genre de multinationale dangereuse pour la planète, les travailleurs et les consommateurs", estiment-ils enfin.

Dans la foulée, elle avait fait part de sa volonté de réunir l'industrie, les inspections et ses collègues du gouvernement afin d'améliorer la circulation de l'information et de mettre en place des contrôles plus efficaces à court terme. En Belgique, ces contrôles sont répartis entre différents services d'inspection, dont ceux de l'Inspection économique, du SPF Santé publique et de l'Administration des douanes et accises.